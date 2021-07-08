Через аномальну спеку Amazon відкрила у США публічний "центр охолодження"

Низка американських штатів стикаються із рекордною хвилею спеки. Через це компанія Amazon перетворила частину своєї штаб-квартири у Сіетлі на громадський "охолоджувальний центр".

Приміщення з кондиціонуванням повітря облаштували у конференц-центрі Amazon. Він є частиною кампусу компанії в Саут-Лейк-Юніон у центрі Сіетла.

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Центр розрахований на велику кількість відвідувачів

У багатьох будинках в цьому районі немає кондиціонерів, оскільки клімат Сіетла зазвичай є помірним. На офіційному сайті міста вказано, що центр охолодження вміщає до 1 000 людей.



Такий вигляд має центр охолодження у штаб-квартирі Amazon / Фото GeekWire Photo

Зауважимо, що у січні 2021 року у цій же штаб-квартирі Amazon мешканцям міста забезпечили можливість отримати щеплення проти коронавірусу.

Рекордна спека у Сіетлі

Безпрецедентна спека охопила Тихоокеанський північний захід. 5 липня температура у Сіетлі піднялася до понад +100 градусів за Фаренгейтом (близько +37 за Цельсієм). Національна служба погоди уточнила, що у місті вперше протягом 3 днів поспіль фіксували тризначні показники.

Досі у Сіетлі було всього лише 3 дні за останні 126 років, коли температура досягала +100 градусів за Фаренгейтом, пише видання Scientific American. Вчені застерегли, що внаслідок кліматичних змін американці стикатимуться з такими високими показниками частіше.