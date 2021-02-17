Будівництву нового аеродрому в Дніпрі бути: Криклій розкрив подробиці

У Дніпрі на місці нинішнього аеропорту з'явиться новий аеродром. Відповідний договір з генеральним підрядником вже уклало Міністерство інфраструктури.

Тепер там офіційно можуть починатися будівельні роботи. Зауважимо, що за можливість працювати над реконструкцією летовища змагалися 7 компаній, зокрема – 2 іноземних.

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Як наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій, за результатами відкритої процедури сума контракту склала 3,95 мільярда гривень. Це на 30% менше очікуваної вартості.

За слова урядовця, злітно-посадкова смуга, яку побудують в новому аеропорту, буде оснащена сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням.

Завдовжки ця смуга сягатиме 3,2 кілометра. Вона дозволить приймати повітряні судна кодової букви Е, зокрема – Boeing-777,

– запевнив Криклій.

Крім цього, він також зауважив, що до завершення нового комплексу аеродрому "Дніпропетровськ" безперебійно працюватиме нинішній аеропорт.

Скільки триватиме будівництво

Міністр інфраструктури підкреслив, що будівельні роботи термінального комплексу, які здійснює "НС-Дніпро" (представник групи DCH) вже розпочалися.

"Також у державному бюджеті на 2021 рік передбачено 1,4 мільярда гривень, які необхідні для будівельних робіт. Всього будівництво триватиме близько 3 років", – підсумував чиновник.