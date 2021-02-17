Будівництву нового аеродрому в Дніпрі бути: Криклій розкрив подробиці

Джерело:фейсбук Владислава Криклія
У Дніпрі на місці нинішнього аеропорту з'явиться новий аеродром. Відповідний договір з генеральним підрядником вже уклало Міністерство інфраструктури.
Тепер там офіційно можуть починатися будівельні роботи. Зауважимо, що за можливість працювати над реконструкцією летовища змагалися 7 компаній, зокрема – 2 іноземних.
Зверніть увагу Український "Руслан" доставив американські вертольоти до Лівану: мета
Як наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій, за результатами відкритої процедури сума контракту склала 3,95 мільярда гривень. Це на 30% менше очікуваної вартості.
За слова урядовця, злітно-посадкова смуга, яку побудують в новому аеропорту, буде оснащена сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням.
Завдовжки ця смуга сягатиме 3,2 кілометра. Вона дозволить приймати повітряні судна кодової букви Е, зокрема – Boeing-777,
– запевнив Криклій.
Крім цього, він також зауважив, що до завершення нового комплексу аеродрому "Дніпропетровськ" безперебійно працюватиме нинішній аеропорт.
Міністр інфраструктури підкреслив, що будівельні роботи термінального комплексу, які здійснює "НС-Дніпро" (представник групи DCH) вже розпочалися.
"Також у державному бюджеті на 2021 рік передбачено 1,4 мільярда гривень, які необхідні для будівельних робіт. Всього будівництво триватиме близько 3 років", – підсумував чиновник.