Biliti Electric запускає триколісний електромобіль GMW Taskman у США
13 листопада 2021 , 23:31Читать новость на русском
Джерело:AIN.UA
Стартап Biliti Electric має намір вивести свій триколісний електромобіль GMW Taskman на ринок США. Розробку представлять на виставці AutoMobility LA 17 листопада.
Автомобіль без дверей – чудове рішення для доставки товарів. Його вже використовують Amazon, IKEA, Walmart, Zomato та Uber.
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Триколісний електромобіль GMW Taskman / Фото Biliti Electric
Характеристики
- розвиває швидкість до 48 кілометрів на годину;
- може нести корисне навантаження 680 кілограмів;
- здатен проїхати 177 кілометрів на одному заряді;
- для повного заряду літій-іонного акумулятора потрібно 3,5 години;
- модульна заміна батарей SmartSwapp.
Триколісний електромобіль GMW Taskman / Фото Biliti Electric
Наразі достеменно невідомо, скільки коштуватиме Taskman у США. Однак очікується, що ціна буде наближена до тієї, яка встановлена на інших ринках – 11 500 доларів.