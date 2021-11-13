Biliti Electric запускає триколісний електромобіль GMW Taskman у США

Стартап Biliti Electric має намір вивести свій триколісний електромобіль GMW Taskman на ринок США. Розробку представлять на виставці AutoMobility LA 17 листопада.

Автомобіль без дверей – чудове рішення для доставки товарів. Його вже використовують Amazon, IKEA, Walmart, Zomato та Uber.

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Триколісний електромобіль GMW Taskman / Фото Biliti Electric

Характеристики

розвиває швидкість до 48 кілометрів на годину;

може нести корисне навантаження 680 кілограмів;

здатен проїхати 177 кілометрів на одному заряді;

для повного заряду літій-іонного акумулятора потрібно 3,5 години;

модульна заміна батарей SmartSwapp.

Триколісний електромобіль GMW Taskman / Фото Biliti Electric

Наразі достеменно невідомо, скільки коштуватиме Taskman у США. Однак очікується, що ціна буде наближена до тієї, яка встановлена на інших ринках – 11 500 доларів.