Без пластику: Асоціація лідерів сталого розвитку запускає перший масштабний капшерінг в Україні

Щорічно в світі використовується майже 500 мільярдів пластикових одноразових стаканчиків. Це в 60 разів більше населення планети.

Сьогодні повсюди пластикові стаканчики: в офісах, кав'ярнях, школах, садочках, лікарнях, барах. Проте паперові теж не вирішують проблему, адже, по-перше, вони теж покриті пластиковою оболонкою, по-друге, виготовляються з дерева, що передбачає вирубку лісів. В результаті нас чекає лиса планета з метровим шаром пластика.

Щорічно в Україні проводиться понад 500 масштабних фестивалів та заходів, і ще тисячі корпоративів. Після них утворюються тонни сміття із пластику й несортованих відходів.

Для вирішення цих проблем Асоціація лідерів сталого розвитку запускає перший в Україні інтегрований проєкт Cup Sharing & Sorting Waste.

На всі заходи національного, регіонального, міського чи корпоративного масштабу Асоціація готова надати багаторазові стакани з бамбукового волокна і пластика, що підходять для вторинної переробки і не виділяє шкідливих речовин за будь-якого температурного режиму.

В Асоціації додають, що на такі стакані можна нанести логотип івенту і залишити як сувенір учасникам. Або такі стакани можна взяти під заставу від 50 до 100 грн за великий, або 30-60 гривень за маленький, залежно від формату заходу. Окремо оплачується нанесення корпоративного логотипа.

На заході учасники за заставну суму беруть нову чашку. Якщо після користування її захочуть поміняти на чисту, то це можна зробити безкоштовно в пункті обміну, який буде розташований на івенті.

Глава Асоціації лідерів сталого розвитку, засновниця агентства формування смислів і креативних ідей "Zubarewa: communication and sustainability" Олена Зубарєва розповідає, що за оцінками західних експертів, які реалізують подібні проєкти вже досить давно, всього 7-8% учасників заходу повертають посуд. Інші ж залишають його як сувенір. Хтось навіть починає колекціонувати чашки з логотипами улюблених компаній або заходів.

Ми розраховуємо на партнерство влади, бізнесу і суспільства в цьому проєкті. Для того, щоб все працювало як годинник, ми залучаємо волонтерів по всій Україні. Розробили креативний мерч, який дістається учасникам в подарунок. Унікальні сміттєві баки, які матимуть незвичайну форму і малюнок з елементами лого івенту, будуть спонукати до правильного сортування відходів. А ми в майбутньому будемо роздільно утилізувати все сміття або віддавати в переробку, що стане додатковим інформаційним приводом для організаторів івенту,

– зазначила Олена Зубарєва.

Завдяки цьому після свята залишаться фірмова чашка і сортовані та перероблені відходи, а не переповнені сміттєві баки з різного роду відходами та розкиданий пластик.

Автором проєкту стала Асоціація лідерів сталого розвитку, яка об'єднує бізнес, владу, суспільство і медіа для реалізації соціально-значущих проєктів.

Зубарєва також повідомила, що першій компанії з кожної галузі, яка підтримає проєкт, Асоціація подарує особистий мерч і проведе тренінг не тему сортування сміття для співробітників.