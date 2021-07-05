Австрійський бренд випустив кросівки, які на 90% складаються з перероблених матеріалів

Взуттєвий бренд Effekt Footwear, що базується у Відні, представив екологічні кросівки – вони на 90% складаються з перероблених матеріалів. Розробники застосували текстильні відходи, гуму та океанічний пластик.

Розробники зауважують, що кросівки можна з легкістю перероблювати, коли вони зносяться. Крім того, власники взуття можуть долучитися до ініціативи з переробки Effekt Collekt.

Не пропустіть У Лісабоні випустили веганські кросівки: до складу входять перероблені повітряні кулі

Веганські кросівки Effekt Footwear / Фото Effekt Footwear

Що відомо про кросівки

Модель розробила міжнародна команда дизайнерів: Бенджамін Смітс (Австрія), Іньес Мейрелес (Португалія) і Ендрю Огнженовскі (Австралія). Вона має доволі символічну назву Alchemy-X – вона присвячена перетворенню звичайного металу на золото.

Так само як середньовічні хіміки намагалися перетворити неблагородні метали в золото, так і ми як алхіміки 21 століття перетворюємо сміття в одяг. Ми хочемо, щоб люди усвідомили важливість очищення нашої планети від непотрібного мотлоху,

– розповів Смітс.

Мета творців – створити економічне обґрунтування для вторинної переробки та допомогти змінити ставлення людей до відходів.

Матеріали