Уряд прагне закликати підприємства використовували "зелені" альтернативи й позбутися пластику, що забруднює наше довкілля. Глобальна мета – вирішити проблему поширення пластикових відходів до 2042 року.

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Раніше Англія вирішила заборонити продаж пластикових соломинок, мішалок і ватних паличок. Крім того, ціни на одноразові поліетиленові пакети підвищили вдвічі, що дозволило скоротити їх продажі на 95%.

Ми всі бачили збиток, який пластик завдає навколишньому середовищу. Правильно, що ми вживаємо заходів щодо боротьби з пластиком, недбало розкиданим в наших парках, зелених насадженнях та викинутим на пляжі,

– відзначив міністр з питань навколишнього середовища Джордж Юстіс.

Потрібно знати