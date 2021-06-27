Український літак-гігант Ан-225 "Мрія" компанії "Авіалінії Антонова" перевіз до Великої Британії три вертольоти Puma. Вони доставлені на авіабазу Брайз Нортон для потреб ВВС.

Гелікоптери королівських військово-повітряних сил Великої Британії були перевезені під час некомерційного рейсу. Літак слідував за маршрутом Гостомель – Кабул – Карачі – Брайз Нортон – Гостомель.

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Відомо, що Puma – це французький багатоцільовий вертоліт. Він розроблений компанією Sud Aviation, яка нині має назву Airbus Helicopters.

За інформацією британського військового відомства, вертолітний підрозділ і персонал Об'єднаного вертолітного командування несли службу в Кабулі з 2015 року. Тепер вони повертаються до Британії в межах виведення сил НАТО з Афганістану. Гвинтокрили, які доставив український літак, вирушать на свою базу в Оксфордширі.

Ан-225 "Мрія" перевіз з Кабула три вертольоти Puma ВВС Великої Британії / Фото "ЦТС"