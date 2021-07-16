Відкривали королева та робот: в Амстердамі з'явився міст, якому немає аналогів у світі

В Амстердамі встановили перший у світі міст зі сталі, надрукований на 3D-принтері. У церемонії його відкриття взяла участь королева Нідерландів – Максима, "асистував" їй робот.

Конструкція з'явилася на каналі Аудезейтс Ахтербургвал 15 липня. Вона є тимчасовою, через 2 роки міст мають намір забрати звідти.

Юний винахідник розробив мотоцикл, який працює на болотному пальному: хоче врятувати планету

Все тому, що наразі старий міст відправили на реставрацію. Його планують повернути та повторно ввести в експлуатацію вже до 2023 року.



Надрукований міст в Амстердамі / Фото MX3D

Чим особливий міст в Амстердамі

До його створення долучилися компанія MX3D, розробник програмного забезпечення Autodesk, найбільша металургійна компанія світу Arcelotittal, інженери Arup й Університету Твенте.

Аби повністю зібрати міст, знадобилося 6 місяців. При цьому, конструкцію, яку шар за шаром друкували на спеціальному 3D-принтері, зварювали 4 роботи.

Завдовжки новий міст сягає 12,2 метра, завширшки – 6,3 метра. Його вага – 6 000 кілограмів. У світі вже є мости, надруковані на 3D-принтері, однак цей – перший зі сталі.

Інноваційний міст оснащений розумними датчиками. Вони забезпечать можливість стежити за станом його експлуатації та безпечністю конструкції у режимі реального часу.

Що кажуть розробники

Гендиректор компанії MX3D Гейс ван дер Вел ден наголосив, що втілення цього проєкту дало можливість встановити новий стандарт сталевого 3D-друку. За його словами, інноваційні вироби представлятимуть "абсолютно нову мову дизайну".

Друкована сталь поводиться зовсім не так, як звичайна. Це вимагало нових фундаментальних досліджень та правил розрахунку. Ми створили все це з нуля,

– додав Стейн Йостен, старший інженер Arup.

Розробники сподіваються, що у найближчому майбутньому новітня технологія допоможе зводити конструкції, які потребуватимуть меншої кількості матеріалу.