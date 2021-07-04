Amazon представила нові принципи лідерства: кінець епохи Джеффа Безоса
Джерело:Amazon
Amazon додала два нові пункти до славнозвісних "принципів лідерства" компанії. Ймовірно, це одне з останніх рішень Джеффа Безоса на посту гендиректора дітища.
Amazon відома своєю унікальною корпоративною культурою. Співробітники компанії по всьому світу втілюють принципи лідерства в своїй повсякденній роботі.Теж цікаво Безос об'єднався з голлівудським актором задля грандіозного проєкту: яку ціль вони переслідують
Принципи лідерства Amazon
- Одержимість клієнтом
- Володіння (частка в компанії)
- Винаходити і спрощувати
- Правота
- Вчитися і бути цікавим
- Наймати і розвивати найкращих
- Наполягати на найвищих стандартах
- Думати масштабно
- Діяти
- Ощадливість
- Заробити довіру
- Пірнати глибоко
- Мати стержень: не погоджуватися і приймати рышення
- Досягати результатів
Нові принципи лідерства
-
Прагнути бути кращим роботодавцем Землі
Керівники компанії прагнуть докладати максимум зусиль для того, аби створити більш безпечне, продуктивне, різноманітне та справедливе робоче середовище. Їм властиво виявляти співчуття, розважатися на роботі і допомагати іншим весело проводити час.
"Управлінці задаються питанням: чи ростуть мої товариші по службі? Вони наділені повноваженнями? Чи готові вони до того, що буде далі? У них є бачення і відданість особистого успіху своїх співробітників, чи то в Amazon чи то десь ще", – йдеться у повідомленні.
-
Успіх і масштаб несуть широку відповідальність
Ми почали в гаражі, але нас там більше немає. Ми великі, ми впливаємо на світ, і ми далекі від досконалості. Ми повинні бути смиренними і піклуватися навіть про побічні ефекти наших дій. Наші місцеві спільноти, планета і майбутні покоління потребують того, щоб ми ставали кращими з кожним днем, – зазначають в Amazon.
Так, необхідно починати кожен день з рішучості ставати краще – для клієнтів, співробітників, партнерів і світу в цілому. Запорука успіху – завершувати робочий день з усвідомленням того, що завтра команда зможе зробити ще більше. "Лідери створюють більше, ніж споживають, і завжди залишають речі краще, ніж вони їх знайшли", – резюмують у компанії.Джефф Безос залишить пост CEO компанії 5 липня 2021 року. Він передасть керівництво главі Amazon Web Services Енді Ясси. Засновник компанії стане виконавчим головою ради директорів Amazon. Відтак, мільярдер зможе активніше займатися новими продуктами та цікавими ініціативами.