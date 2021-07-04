Amazon представила нові принципи лідерства: кінець епохи Джеффа Безоса

Amazon додала два нові пункти до славнозвісних "принципів лідерства" компанії. Ймовірно, це одне з останніх рішень Джеффа Безоса на посту гендиректора дітища.

Amazon відома своєю унікальною корпоративною культурою. Співробітники компанії по всьому світу втілюють принципи лідерства в своїй повсякденній роботі.

Принципи лідерства Amazon

Одержимість клієнтом Володіння (частка в компанії) Винаходити і спрощувати Правота Вчитися і бути цікавим Наймати і розвивати найкращих Наполягати на найвищих стандартах Думати масштабно Діяти Ощадливість Заробити довіру Пірнати глибоко Мати стержень: не погоджуватися і приймати рышення Досягати результатів

Нові принципи лідерства

Прагнути бути кращим роботодавцем Землі

Керівники компанії прагнуть докладати максимум зусиль для того, аби створити більш безпечне, продуктивне, різноманітне та справедливе робоче середовище. Їм властиво виявляти співчуття, розважатися на роботі і допомагати іншим весело проводити час.

"Управлінці задаються питанням: чи ростуть мої товариші по службі? Вони наділені повноваженнями? Чи готові вони до того, що буде далі? У них є бачення і відданість особистого успіху своїх співробітників, чи то в Amazon чи то десь ще", – йдеться у повідомленні.

Успіх і масштаб несуть широку відповідальність

Ми почали в гаражі, але нас там більше немає. Ми великі, ми впливаємо на світ, і ми далекі від досконалості. Ми повинні бути смиренними і піклуватися навіть про побічні ефекти наших дій. Наші місцеві спільноти, планета і майбутні покоління потребують того, щоб ми ставали кращими з кожним днем, – зазначають в Amazon.

Так, необхідно починати кожен день з рішучості ставати краще – для клієнтів, співробітників, партнерів і світу в цілому. Запорука успіху – завершувати робочий день з усвідомленням того, що завтра команда зможе зробити ще більше. "Лідери створюють більше, ніж споживають, і завжди залишають речі краще, ніж вони їх знайшли", – резюмують у компанії.

Джефф Безос залишить пост CEO компанії 5 липня 2021 року. Він передасть керівництво главі Amazon Web Services Енді Ясси. Засновник компанії стане виконавчим головою ради директорів Amazon. Відтак, мільярдер зможе активніше займатися новими продуктами та цікавими ініціативами.