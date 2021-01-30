Вулицями міста Александрія, що в Єгипті, курсуватимуть 15 нових трамваїв українського виробництва. Їх виготовила компанія "Татра-Юг".

Джерело: фейсбук-сторінка "Татра-Юг"

Компанія доставила в Александрію всі 15 трамвайних вагонів та завершила зобов'язання, які були передбачені контрактом.

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Трамваї для єгипетського міста розробляли за індивідуальними вимогами замовника. Все для того, аби транспорт був пристосованими до особливостей тамтешньої інфраструктури міста та клімату.

Виконання цього контракту, чисельні позитивні відгуки, підтримка уряду Єгипту – це важливі показники надійності та якості трамваїв нашої компанії,

– наголосили у "Татра-Юг".

"Для нас гордість – бути частиною оновлення однієї з найстаріших трамвайних систем світу", – мовиться у повідомленні на фейсбук-сторінці компанії.

Що варто знати про контракт "Татра-Юг"? Про поставку українських трамваїв до Александрії домовилися ще у лютому 2017 року. "Татра-Юг" обійшла у тендері компанії зі Швейцарії, Китаю та Італії.



1 з 15 вагонів доставили у Александрію ще у 2019 році. Затримку спричинило те, що єгипетська сторона довго не вносила передоплату.

Сучасний трамвай від "Татра-Юг"

Українська компанія розробляє низькопідлоговий трамвайний вагон нового покоління. Робота над ним вже майже завершена. Тестуватимуть новий вагон, найімовірніше, у Києві.