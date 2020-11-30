Одеський школяр Михайло Чумаченко у 14 років розробив розумну світлодіодну маску Qudi Mask. Хлопець стверджує, що це – перша у світі емоційна маска.

Qudi Mask вона реагує на рухи голови, відкриває рот під час розмови та може показувати різноманітні анімації. Про це Чумаченко розповів у інтерв'ю виданню Dou.

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Одесит захопився програмуванням ще у 12 років. У 14 – почав працювати над власним стартапом. Зараз хлопцю 16 і він продовжує розвивати власну справу.

З чого все почалося

Коли Михайлу було 12, він почав вивчати програмування у IT2School. Спочатку його не надто цікавило нове заняття, проте все змінилося після перших реалізованих проєктів.



Юний програміст Михайло Чумаченко / Фото Dou

Завдяки наполегливій праці хлопець потрапив у Atom Space – освітній простір для підлітків. Там він зустрів багато однодумців, яких цікавила IT-сфера.

Як з'явилася Qudi Mask

Неочікувано, але винахід хлопця пов'язаний іншим захопленням. З 12 років він займається брейк-дансом, де танцюристи намагаються виділитися серед інших – для цього обирають яскраві та незвичні аксесуари.

Я хотів якось підкреслити свій стиль на тлі всіх брейк-дансерів. Спочатку носив звичайну тканинну маску. А потім вирішив, що можу зробити щось оригінальніше, адже займаюся ще й програмуванням,

– зазначив Чумаченко.

Так з'явився перший прототип Qudi Mask. Маска була максимально проста: мала лише 30 пікселів. Основний її блок живлення був у кишені, туди йшов провід. Михайло побачив, що маска подобається людям, тож вирішив розвивати та вдосконалювати цю ідею.

Що вміє розумна маска

Основне завдання Qudi Mask – привертати увагу до того, хто її носить. "На вечірці, в натовпі, під час зйомки відеокліпів. Можна виводити на неї логотип своєї компанії або писати щось, тобто рекламувати себе", – пояснив одесит.

За допомогою вбудованого LED-екрану на неї можна вивести понад 15 анімацій. Якщо користувач розмовляє, маска також відкриває рот. Крім цього, вона реагує на рух голови. Якщо хитати головою з боку в бік, з'явиться напис "Ні", якщо кивати – тоді "Так".

Юний винахідник демонструє, як працює Qudi Mask: дивіться відео

Є спеціальні програми як для Android, так і для iOS. Кожен користувач зможе налаштувати Qudi Mask, враховуючи свої індивідуальні побажання.